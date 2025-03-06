Госвизит Токаева в Россию состоится осенью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию с государственным визитом осенью. Как рассказали в Астане, работа по его организации уже ведется.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев намерен совершить государственный визит в Россию осенью, рассказал вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.

Соответствующие планы главы государства казахстанский министр озвучил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, который прибыл в столицу Казахстана накануне.

По словам дипломата, 2025-й будет для Казахстана интересным годом. Нуртлеу также предположил, что он будет динамичным.

"Мы планируем, что предстоящий визит, который запланирован на осень, … Касым-Жомарта Кемелевича – тоже важная веха"

– глава МИД Казахстана

Министр пояснил, что сейчас ведется масштабная работа по подготовке госвизита главы государства в Москву. Он также выразил благодарность российской стороне за содействие, которое оказывает в этом процессе Москва.

В свою очередь Сергей Лавров рассказал, что российская сторона ожидает приезда Касым-Жомарта Токаева в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. Ранее президент Казахстана на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным рассказал, что собирается приехать в Москву на День Победы. Токаев также говорил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита.

Темы визита Токаева в Москву

Ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дарья Рекеда в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о вероятной повестке государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию.

"Российско-казахстанские отношения носят системный характер и развиваются поступательно, в связи с чем не стоит ожидать каких-то резких поворотов. Лидеры ежегодно встречаются в разных форматах – и Владимир Путин летал в Казахстан, и Касым-Жомарт Токаев регулярно прилетает на неформальные декабрьские саммиты СНГ в Санкт-Петербурге. Ежегодно проходят межрегиональные форумы, где контактируют наши бизнесмены. Повестка формируется преимущественно вокруг экономического сотрудничества, включая кооперацию в промышленности, создание совместных предприятий. Также функционирует гуманитарная составляющая, где важное место занимают поддержка русского языка и взаимодействие в сфере образования", - прежде всего сказала она.

"Третье направление сотрудничества – энергетика, в связи с энергодефицитом в Казахстане и соседнем Узбекистане. Трехстороннее соглашение между Россией, Казахстаном и Узбекистаном было заключено пару лет назад именно по использованию совместной газовой инфраструктуры и организации системы реверса по доставке газа казахстанским и узбекистанским потребителям. Четвертое – это развитие транспортно-логистических коридоров. Вопросы развития восточной ветки коридора "Север-Юг", укрупнения логистических узлов и создания новой инфраструктуры хранения стоят на повестке дня. Вся эта тематика абсолютно классическая для российско-казахстанских отношений", - сообщила Дарья Рекеда.

"Неизвестно, услышим ли мы что-то по теме строительства АЭС. Казахстанские власти заявили, что "Росатом" рассматривается как один из подрядчиков и функциональных частей консорциума, который будет производить планируемое строительство АЭС, но пока официальных решений не звучало. В экспертном сообществе были подозрения в прошлом году, что в рамках визита Путина будут какие-то заявления на этот счет, но их не было, поэтому сейчас сложно прогнозировать, будет ли озвучено участие "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане. Это одна единственная интрига в рамках двусторонней повестки дня. Все остальное – поступательное, системное и абсолютно традиционное", - подчеркнула регионовед.