Вестник Кавказа

"Ахмат" одержал первую победу в чемпионате

"Ахмат" одержал первую победу в чемпионате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Ахмат" и "Динамо" Махачкала провели сегодня свои встречи в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу. Грозненская команда победила, махачкалинская победу упустила.

Сегодня состоялась встреча 13-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Ахматом". Победу со счетом 3:2 одержала грозненская команда.

Голами в составе "Ахмата" отметились полузащитники Даниил Уткин (33-я минута) и Лечи Садулаев (36-я и 51-я)

У "Ростова" отличились нападающий Николай Комличенко (34-я) и полузащитник Мохаммад Мохеби (69-я).

Для "Ахмата" эта победа стала первой в нынешнем чемпионате.

Также в субботу состоялась игра между махачкалинским "Динамо" и "Акроном". На гол нападающего динамовцев Гамида Агаларова гости ответили точным ударом полузащитника Владимира Хубулова.

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" с 9 очками располагается на 15-м месте. "Динамо" с 12 очками находится на 11-й строчке. "Акрон" и "Ростов" набрали по 13 очков и занимают сейчас 8-е и 9-е место.

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