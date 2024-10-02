"Ахмат" одержал первую победу в чемпионате

Сегодня состоялась встреча 13-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Ахматом". Победу со счетом 3:2 одержала грозненская команда.
Голами в составе "Ахмата" отметились полузащитники Даниил Уткин (33-я минута) и Лечи Садулаев (36-я и 51-я)
У "Ростова" отличились нападающий Николай Комличенко (34-я) и полузащитник Мохаммад Мохеби (69-я).
Для "Ахмата" эта победа стала первой в нынешнем чемпионате.
Также в субботу состоялась игра между махачкалинским "Динамо" и "Акроном". На гол нападающего динамовцев Гамида Агаларова гости ответили точным ударом полузащитника Владимира Хубулова.
Турнирная таблица
На данный момент "Ахмат" с 9 очками располагается на 15-м месте. "Динамо" с 12 очками находится на 11-й строчке. "Акрон" и "Ростов" набрали по 13 очков и занимают сейчас 8-е и 9-е место.