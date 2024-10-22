Иран ответит Израилю на сегодняшний удар – депутат

Тегеран даст ответ на атаку по иранским военным объектам, которую совершили сегодня ночью израильские ВС, заявил депутат парламента ИРИ. Он подчеркнул, что операция Израиля провалилась, но ответ последует все равно.

Иранская сторона намерена дать ответ на ракетный удар Израиля по военным целям ИРИ, нанесенный сегодня ночью, такое заявление сделал представитель комитета по нацбезопасности парламента Исламской Республики Эсмаил Косари.

Прежде всего он подчеркнул, что Израиль потерпел неудачу при совершении атаки. Однако, обратил внимание иранский законодатель, это не означает, что Тегерану нет необходимости давать ответ. Косари пояснил, что Тель-Авиву придется понести ответственность за нарушение территориальной целостности Ирана.

Ранее еще один член этой же парламентской комиссии, Абольфазль Зохреванд, заявил, что иранская система ПВО показала свою мощь – она уничтожила практически все израильские БПЛА и истребители, так что они не успели ничего сделать.

"В результате ночного удара была атакована только одна из наших оборонительных систем, а это означает, что серьезного ущерба военной и экономической инфраструктуре страны нанесено не было, и мы не понесли больших потерь среди личного состава"

– депутат

Он охарактеризовал ответ Израиля как "слабый" и подчеркнул, что, учитывая это обстоятельство, иранским властям стоит оценить целесообразность ответа Израилю. Однако Зохреванд предположил, что ответный удар все же будет нанесен.

Напомним, ночная атака Израиля по военным объектам Ирана стала ответом на ракетный обстрел, который Иран совершил по Израилю 1 октября