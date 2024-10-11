Постпред Ирана в МАГАТЭ удивлен новой антииранской резолюцией

Новая антииранская резолюция Совета управляющих МАГАТЭ не имеет никакого технического и юридического обоснования, поскольку в отношении ядерной программы Ирана действует строжайший режим проверок.

В отношении ядерной программы Ирана действует строжайший режим проверок, и новая резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении страны вызывает, мягко говоря, удивление, заявил на заседании Совета постоянный представитель ИРИ при ООН и МАГАТЭ в Вене Мохсен Назири Асл, приведя в качестве аргумента недавний визит генерального директора организации Рафаэля Гросси в Тегеран.

"Эти взаимодействия открывают путь к укреплению взаимного и значимого сотрудничества для решения двух оставшихся проблем и продвижения к лучшим условиям, которые служат целям, заявленным в уставе агентства"

- Назири Асл

ИРИ активно сотрудничает с МАГАТЭ, пользуясь своими правами и обязательствами, основанными на Договоре о нераспространении ядерного оружия и Соглашении о всеобъемлющих гарантиях, подчеркнул посол, выразив сожаление о том, что некоторые западные страны намеренно пытаются вбить клин между Ираном и МАГАТЭ, отметил дипломат, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Напомним, 21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана, проект которой агентству предоставили США, Великобритания, Франция и Германия. Документ требует от Тегерана выполнить обязательства по Соглашению о гарантиях, подписанном между Ираном и МАГАТЭ в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.