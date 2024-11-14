Вестник Кавказа

Пожар в Ставрополе: горит жилой дом

Пожар в Ставрополе: горит жилой дом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В квартире многоэтажки в юго-западном районе Ставрополя случился пожар, охвативший 30 кв м. МЧС эвакуировало более 60 человек, включая детей, и продолжило справляться с происшествием.

В ставропольской столице произошел пожар. Оказалось, что он начался в квартире на 3 этаже многоэтажки на улице Пирогова, передали в местном МЧС.

На данный момент 24 пожарных и 9 единиц спецтехники тушат возгорание на площади в 30 кв м.

Сотрудникам МЧС также пришлось эвакуировать 65 жителей дома, из которых 15 детей. Благодаря оперативным действиям специалистов удалось избежать погибших и пострадавших.

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