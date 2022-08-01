Вестник Кавказа

Непогода в Турции сказалась на полетах авиации

Непогода в Турции сказалась на полетах авиации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Турцию обрушилась непогода – особенно сильно ливни и сильный ветер бушуют в центральных регионах страны, где уже возникли перебои в воздушном сообщении, аналогичное предупреждение объявили и в Азербайджане.

Департамент по ЧС Турции сегодня объявил в более половины провинций страны желтый и оранжевый коды метеорологической опасности – непогода уже бушует в Стамбуле, Анкаре и Анталье, отменены несколько авиарейсов, пишут турецкие СМИ.

Также часть рейсов, направлявшихся в международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гекчен, не смогли совершить посадку и были отправлены на запасные аэродромы. в пунктах назначения и были направлены в другие города.

Желтый и оранжевый коды метеорологической опасности объявлены в 44 из 81 провинции страны, говорится в сообщении департамента по ЧС Турции.

Грозовой фронт смещается в сторону Азербайджана, в связи с чем аналогичное желто-оранжевое предупреждение об ожидаемой уже завтра, 24 ноября, ветреной погоде в некоторых регионах страны объявила Национальная гидрометеорологическая служба, передает АЗЕРТАДЖ.

В Кельбаджаре, Гобустане, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Кидабеке, Дашкесане, Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Губе, Хызы ожидаются порывы западного ветра, скорость которого будет доходить до 20 м/с, в Хачмазе, Шабране, Сиязани и Гусаре в порывы ветра будут достигать 28 м/с, говорится в сообщении.

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