Сочинская стихия не затронет Абхазию

Погода в Абхазии, в отличие от Сочи, будет более спокойной. В республике ожидаются дожди с грозами и снег в горах, а на побережье краснодарского курорта могут даже образоваться смерчи.

В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение на завтра, 24 ноября, рассказали в кубанском МЧС.

Синоптики прогнозируют ливни с грозами и порывистый ветер до 23 м/с, в Черном море могут образоваться смерчи.

«На реках резкие подъемы воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В средних и высоких горах очень сильный снег»

- МЧС Краснодарского края

Несмотря на близость Абхазии к региону, республику стихия обойдет стороной. Только ожидаются небольшие дожди с грозой и снегопад в горах.