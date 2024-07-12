Вестник Кавказа

Лачинский район Азербайджана тряхнуло на 4,5

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сейсмическую активность зафиксировали в Лачинском районе Азербайджана сегодня утром. Ее можно было ощутить на территории других районов Карабаха и Восточного Зангезура.

На территории Азербайджана случилось землетрясение около 12:00 (11:00 мск). Подземные толчки зафиксировали в Лачинском районе, рассказали в Бюро исследований землетрясений.

Магнитуда подземных толчков составила 4,5. Их очаг находился на глубине 10 км.

Землетрясение также могли почувствовать жители других районов Карабаха и Восточного Зангезура. О каких-либо повреждениях не сообщается.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
995 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лачин станет культурной столицей СНГ

Лачин станет культурной столицей СНГ

Первый звонок торжественно прозвенел в Шуше и Ходжалы

Первый звонок торжественно прозвенел в Шуше и Ходжалы

Население продолжает возвращаться в Лачин в Азербайджане

Население продолжает возвращаться в Лачин в Азербайджане

День города во второй раз ярко отметили в Лачине

День города во второй раз ярко отметили в Лачине

Более ста противопехотных мин найдены в Лачинском районе

Более ста противопехотных мин найдены в Лачинском районе

Вернувшийся в Лачин пастух подорвался на армянской мине

Вернувшийся в Лачин пастух подорвался на армянской мине

Жители начнут возвращаться в Гюлябирд Лачинского района в 2024 году

Жители начнут возвращаться в Гюлябирд Лачинского района в 2024 году

Население Лачина превысило 2 тысячи человек

Население Лачина превысило 2 тысячи человек

Армянский беспилотник перехватили над позициями ВС Азербайджана

Армянский беспилотник перехватили над позициями ВС Азербайджана

В лачинском селе Забух заработал первый детсад

В лачинском селе Забух заработал первый детсад

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы