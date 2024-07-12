Лачинский район Азербайджана тряхнуло на 4,5

Сейсмическую активность зафиксировали в Лачинском районе Азербайджана сегодня утром. Ее можно было ощутить на территории других районов Карабаха и Восточного Зангезура.

На территории Азербайджана случилось землетрясение около 12:00 (11:00 мск). Подземные толчки зафиксировали в Лачинском районе, рассказали в Бюро исследований землетрясений.

Магнитуда подземных толчков составила 4,5. Их очаг находился на глубине 10 км.

Землетрясение также могли почувствовать жители других районов Карабаха и Восточного Зангезура. О каких-либо повреждениях не сообщается.