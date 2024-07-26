Врач московской больницы пришел на помощь пассажирке самолета

Неизвестно, как бы закончился перелет из Махачкалы в Москву для одной из пассажирок самолета, если бы на его борту не оказалось грамотного врача: им оказался анестезиолог Магомедсалам Гаджимагомедов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев.
У женщины во время полета случился приступ эпилепсии, и она потеряла сознание в проходе между креслами. На помощь пришел врач московской городской клинической больницы им. Юдина.
"Наш земляк буквально спас жизнь человеку. Я бы отметил, что это не первый подобный случай, когда именно дагестанцы первыми приходят на помощь в экстренных ситуациях. Потому что помимо навыков нужно обладать большим сердцем и мужеством, что и демонстрируют наши ребята. От себя официально обращусь на имя министра здравоохранения с просьбой поощрить парня"
- Султан Хамзаев
В то же время депутат отметил, что для такого экстренного случая в самолете не нашлось элементарной аптечки, что вызывает вполне резонные сомнения об укомплектованности воздушных судов.