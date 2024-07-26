Вестник Кавказа

Врач московской больницы пришел на помощь пассажирке самолета

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Врач из Дагестана, работающий в одной из московских больниц, спас пассажирку самолета, летевшего в Москву из Махачкалы, на которую обрушился приступ эпилепсии.

Неизвестно, как бы закончился перелет из Махачкалы в Москву для одной из пассажирок самолета, если бы на его борту не оказалось грамотного врача: им оказался анестезиолог Магомедсалам Гаджимагомедов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев.

У женщины во время полета случился приступ эпилепсии, и она потеряла сознание в проходе между креслами. На помощь пришел врач московской городской клинической больницы им. Юдина.

"Наш земляк буквально спас жизнь человеку. Я бы отметил, что это не первый подобный случай, когда именно дагестанцы первыми приходят на помощь в экстренных ситуациях. Потому что помимо навыков нужно обладать большим сердцем и мужеством, что и демонстрируют наши ребята. От себя официально обращусь на имя министра здравоохранения с просьбой поощрить парня"

- Султан Хамзаев

В то же время депутат отметил, что для такого экстренного случая в самолете не нашлось элементарной аптечки, что вызывает вполне резонные сомнения об укомплектованности воздушных судов.

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