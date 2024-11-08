День работника сельского хозяйства в Махачкале отметят ярмаркой

В Махачкале отпразднуют День работника сельского хозяйства. На площади организуют ярмарку, выставки и концерт.

День работника сельского хозяйства отпразднуют в Махачкале, сообщает пресс-служба дагестанского правительства.

На центральной площади города власти подготовят для жителей и гостей столицы Дагестана мероприятия. Так, будет организована ярмарка региональной продукции.

В этот день также пройдут выставки научных и образовательных учреждений, достижений в сельскохозяйственной сфере и народных промыслов.

Праздник будет сопровождаться концертом с участием местных артистов и творческих коллективов. Все мероприятия состоятся 30 ноября.