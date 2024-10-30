Вестник Кавказа

Две ярмарки выходного дня порадуют жителей Ставрополя

Две ярмарки выходного дня порадуют жителей Ставрополя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В эти выходные в Ставрополе откроются ярмарки. Местные жители и гости краевой столицы смогут приобрести региональную продукцию.

Продуктовые ярмарки пройдут в Ставрополе 9 ноября, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Жители и гости города смогут купить мясо, овощи, фрукты и многое другое от местных производителей по выгодным ценам.

Отмечается, продуктовые ярмарки состоятся в рамках акции "Покупай ставропольское!". Площадки откроются на улице Васильева и Трунова.

Кроме того, свыше 60 торговых точек появятся на внутриквартальных территориях Ставрополя в рамках акции "Овощи к подъезду".

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