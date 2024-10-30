Две ярмарки выходного дня порадуют жителей Ставрополя

В эти выходные в Ставрополе откроются ярмарки. Местные жители и гости краевой столицы смогут приобрести региональную продукцию.
Продуктовые ярмарки пройдут в Ставрополе 9 ноября, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Жители и гости города смогут купить мясо, овощи, фрукты и многое другое от местных производителей по выгодным ценам.
Отмечается, продуктовые ярмарки состоятся в рамках акции "Покупай ставропольское!". Площадки откроются на улице Васильева и Трунова.
Кроме того, свыше 60 торговых точек появятся на внутриквартальных территориях Ставрополя в рамках акции "Овощи к подъезду".