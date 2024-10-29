Вестник Кавказа

Ярмарка издательства "МИФ" порадует Махачкалу

Ярмарка издательства "МИФ" порадует Махачкалу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале пройдет книжная ярмарка издательства "МИФ". Организация представит книги по культуре, истории, бизнесу и другим направлениям.

Книжное издательство "МИФ" организует ярмарку в Доме культуры "Темп" в Махачкале.

Как пишет РИА Дагестан, мероприятие откроется 8 ноября, а завершится 10 числа. Издательство покажет свои новинки в области истории, бизнеса, культуры, психологии и искусства.

Помимо этого, гостей ждут романы, детективы, фэнтези и другие жанры литературы от "МИФ". Любой желающий сможет приобрести работы издательства.

Кроме того, арт-директор МИФ София Цой расскажет на ярмарке о работе над оформлением книг.

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