Ярмарка издательства "МИФ" порадует Махачкалу

В Махачкале пройдет книжная ярмарка издательства "МИФ". Организация представит книги по культуре, истории, бизнесу и другим направлениям.
Книжное издательство "МИФ" организует ярмарку в Доме культуры "Темп" в Махачкале.
Как пишет РИА Дагестан, мероприятие откроется 8 ноября, а завершится 10 числа. Издательство покажет свои новинки в области истории, бизнеса, культуры, психологии и искусства.
Помимо этого, гостей ждут романы, детективы, фэнтези и другие жанры литературы от "МИФ". Любой желающий сможет приобрести работы издательства.
Кроме того, арт-директор МИФ София Цой расскажет на ярмарке о работе над оформлением книг.