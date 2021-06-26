Проект "Арт-Дагестан" изменил городскую среду республики

В Дагестане реализовали проект "Арт-Дагестан". Он изменил городскую среду путем росписи объектов. Также прошли мастер-классы.
В рамках грантового конкурса "Росмолодежь.Гранты" в Дагестане состоялась реализация проекта "Арт-Дагестан", пишет пресс-служба Минмолодежи республики.
Как заявили в ведомстве, цель данного проекта – преобразование общественных пространств и создание привлекательной городской среды в регионе.
Благодаря реализации проекта "Арт-Дагестан", среда заметно изменилась. Были нанесены на различные объекты росписи с национальными орнаментами и символами.
Кроме того, для учащихся образовательных учреждений организовали мастер-классы по рисованию и росписи на ткани. Это мероприятие тоже состоялось в рамках реализации проекта.