Сколько туристов посетили Дагестан с января по май 2024 года?

В Дагестане раскрыли количество туристов, посетивших республику за первые 5 месяцев 2024 года. Юг России у путешественников пользуется популярностью.

Глава Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов раскрыл число туристов, прибывших в республику с января по май текущего года. Он заявил, что текущие показатели превысили прошлогодние.

По словам руководителя ведомства, за пять месяцев 2024 года Дагестан принял 662 тыс человек – на 11,5% больше, чем в 2023 году.

При этом стоить отметить, что Юг России у туристов пользуется спросом, а количество поездок в южные регионы увеличились почти на 15%. Динамичный рост показывает Кавказ.

Кроме того, Дагестан до конца этого года ожидает не менее 1,9 млн путешественников. В прошлом году республику посетило 1,75 млн человек.