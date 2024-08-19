Вестник Кавказа

Отделение реанимации заработало в городской астраханской больнице

Больной в скорой помощи
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
У астраханских медиков появилась возможность сохранить множество жизней жителей города – сегодня открылось новое отделение реанимации городской Александро-Марьинской городской больницы.

В Александро-Мариинской больнице Астрахани сегодня открылось еще одно отделение анестезиологии и реанимации, которое разместили прямо в корпусе ее приемного отделения, сообщили в администрации областного центра.

Новое отделение дополнит больничное отделение травматологии – с наступлением зимних холодов больница перестала справляться с травмами пациентов, а новое отделение поможет не только с ними, но и в офтальмологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии, передает "АиФ-Астрахань".

К сожалению, такие травмы в регионе с наступлением холодов – явление нередкое: резкие перепады температур провоцируют травмы, нередко требующие вмешательства службы анестезиологии и реанимации, поэтому больница дежурит по сочетанной травме 24/7.

Ранее для травмированных в больнице было 12 коек, но их теперь хронически не хватает – пациентов у медиков за минувший 2023 года стало почти вдвое больше.

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