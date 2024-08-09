Реанимация стала итогом столкновения электросамоката с автобусом в Ставрополе

В Ставрополе случилась жесткая авария с участием молодого человека на электросамокате и пассажирского автобуса, после которого юноша попал в реанимацию с серьезными травмами. Инспекция проводит проверку.

Водитель электросамоката после столкновения с рейсовым автобусом в ставропольской столице получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в реанимацию на карете скорой помощи, рассказали в Госавтоинспекции края.

"На пересечении улицы Дзержинского и Артёма водитель маршрутного транспортного средства ПАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с водителем электросамоката, который двигался прямо"

- Госавтоинспекция Ставрополья

На электросамокате ехал 22-летний молодой человек. Сейчас он продолжает лежать в больнице под присмотром медиков.

Водителем автобуса оказался 54-летний житель Ставрополя. Ранее в нарушении правил ПДД замечен не был. Во время происшествия был трезв.

Сотрудники инспекции продолжают уточнять детали произошедшего.