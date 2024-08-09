Реанимация стала итогом столкновения электросамоката с автобусом в Ставрополе

Водитель электросамоката после столкновения с рейсовым автобусом в ставропольской столице получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в реанимацию на карете скорой помощи, рассказали в Госавтоинспекции края.
"На пересечении улицы Дзержинского и Артёма водитель маршрутного транспортного средства ПАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с водителем электросамоката, который двигался прямо"
- Госавтоинспекция Ставрополья
На электросамокате ехал 22-летний молодой человек. Сейчас он продолжает лежать в больнице под присмотром медиков.
Водителем автобуса оказался 54-летний житель Ставрополя. Ранее в нарушении правил ПДД замечен не был. Во время происшествия был трезв.
Сотрудники инспекции продолжают уточнять детали произошедшего.