Вестник Кавказа

Реанимация стала итогом столкновения электросамоката с автобусом в Ставрополе

Реанимация стала итогом столкновения электросамоката с автобусом в Ставрополе
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
В Ставрополе случилась жесткая авария с участием молодого человека на электросамокате и пассажирского автобуса, после которого юноша попал в реанимацию с серьезными травмами. Инспекция проводит проверку.

Водитель электросамоката после столкновения с рейсовым автобусом в ставропольской столице получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в реанимацию на карете скорой помощи, рассказали в Госавтоинспекции края.

"На пересечении улицы Дзержинского и Артёма водитель маршрутного транспортного средства ПАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с водителем электросамоката, который двигался прямо"

- Госавтоинспекция Ставрополья

На электросамокате ехал 22-летний молодой человек. Сейчас он продолжает лежать в больнице под присмотром медиков.

Водителем автобуса оказался 54-летний житель Ставрополя. Ранее в нарушении правил ПДД замечен не был. Во время происшествия был трезв.

Сотрудники инспекции продолжают уточнять детали произошедшего.

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