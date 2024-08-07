Вестник Кавказа

Трое мужчин ограбили знакомого с помощью ножниц на Ставрополье

Трое мужчин ограбили знакомого с помощью ножниц на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе ведется расследование уголовного дела об ограблении местного жителя. Его знакомый вместе со своими приятелями отобрали у него технику и деньги.

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении трех мужчин, ограбивших своего знакомого. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В ведомстве отметили, что местный житель с двумя друзьями пришел к приятелю в гости. Под угрозой расправы отнял у него смартфон, портативную звуковую колонку и деньги.

"Мужчина рассказал, что к нему в квартиру пришел знакомый с двумя приятелями, которые, демонстрируя металлические ножницы и угрожая применением насилия, похитили у него смартфон, портативную звуковую колонку, а позже, воспользовавшись его мобильным банком, перевели на свой счёт 230 тыс рублей"

– пресс-служба управления

Спустя несколько дней после произошедшего один из приятелей был задержан. Второго удалось найти в Москве, после чего его доставили в краевой центр. Личность и местонахождение третьего фигуранта пока неизвестно.

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