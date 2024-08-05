Мужчину подозревают в создании со своими братьями банды на Ставрополье

В Ставропольском крае задержаны трое жителей Андроповского округа, подозреваемые в организации преступной банды, которая совершала вооруженные нападения на людей. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России.
"Установлено, что злоумышленник организовал вооруженную группу, в состав которой вошли двое его братьев. Банда специализировалась на совершении разбойных нападений, грабежей, вымогательств и иных тяжких преступлений на территории Ставропольского края"
– пресс-служба управления
По данным ведомства, злоумышленники как минимум четыре раза вымогали денежные средства. В трех случаях из четырех они угрожали применить огнестрельное оружие.
Сумма ущерба превышает 5 млн рублей.
Правоохранители провели обыски в местах проживания членов банды. Они нашли партию синтетических наркотических средств и травматический пистолет, который был переделан для стрельбы боевыми патронами.
В отношении задержанных завели несколько уголовных дел. Всех их заключили под стражу.