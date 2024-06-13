В аварии с маршруткой в Дагестане пострадал подросток

Пассажирская маршрутка перевернулась в Буйнакском районе Дагестана. В результате ДТП травмировались десяти человек, из которых трое госпитализированы с тяжелыми повреждениями.

В Буйнакском районе Дагестане перевернулась маршрутка с пассажирами. Количество пострадавших увеличилось до десяти человек, трое из которых находятся в больнице с тяжелыми травмами, рассказали в республиканском Минздраве.

«В результате ДТП с опрокидыванием пассажирской "Газели" рядом с селом Чиркей Буйнакского района пострадало 10 человек, из них один подросток. Раненые бригадами скорой помощи госпитализированы в Буйнакскую центральную городскую больницу… Трое пострадавших, в том числе одна женщина с переломом грудного позвонка, в тяжелом состоянии»

- Минздрав Дагестана

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.