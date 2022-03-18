От карт Газпромбанка отказались еще пять стран

Карты Газпромбанка системы UnionPay сегодня днем окончательно перестали работать в Италии: итальянские банки отказываются выдавать по ним наличные, зачастую при попытке снять деньги в банкомате появляется сообщение "Нет связи с банком", а некоторые банкоматы просто "съедают" карты пользователей.
Та же проблема активизировалась и в Аргентине, где еще утром с таких карт можно было снять деньги - уже в середине дня услуга оказалась недоступной, передает РИА Новости.
Аналогичные сложности с работой выпущенных Газпромбанком карт китайской платежной системы появились и в Египте: даже у проживающих там россиян больше не получается снять с них наличные в банкоматах, хотя пока удается совершать оплату по такой карте.
Карты Газпромбанка системы UnionPay не работают в Индонезии, где такие проблемы начались еще вчера, сегодня они полностью перестали работать.
Также карты системы UnionPay Газпромбанка блокируют и "съедают" банкоматы уругвайских банков.
Ранее карты платежной системы UnionPay во многих странах Латинской Америки, где они не пользуются популярностью, использовались их держателями в основном для снятия наличных, хотя сделать это можно было лишь в банкоматах единиц банков.
Клиентов Газпромбанка сегодня уже уведомили о проблемах в работе карт банка системы UnionPay за границей.
"С 21 ноября наблюдаются трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства"
- Газпромбанк
Напомним, что два дня назад Минфин США ввел новый пакет экономических санкций против России, под который попал и Газпромбанк.