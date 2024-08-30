Батуми поборется за награду World Travel Awards

Среди номинантов награды World Travel Awards оказался черноморский курорт Грузии Батуми. Результаты премии станут известны уже завтра.
Курортный город Батуми в Грузии номинирован на награду World Travel Awards, известную также как туристический Оскар, рассказал телеканал Imedi.
Соперниками аджарской столицы станут крупные города мира – Мельбурн, Осло, Женева, Пекин и другие. Церемония награждения пройдет уже завтра, 24 ноября в Португалии.
«На мероприятии выяснится, сможет ли Батуми завоевать новую награду после получения в прошлом году статуса всесезонного туристического направления Европы»
- Департамент туризма и курортов Аджарии
Батуми выигрывал премию World Travel Awards с 2019 года.
Напомним, что грузинский черноморский курорт принимал мероприятие в прошлом году. Тогда в город прибыли свыше 300 представителей туристической отрасли мира и СМИ.