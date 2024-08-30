Вестник Кавказа

Батуми поборется за награду World Travel Awards

Батуми поборется за награду World Travel Awards
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Среди номинантов награды World Travel Awards оказался черноморский курорт Грузии Батуми. Результаты премии станут известны уже завтра.

Курортный город Батуми в Грузии номинирован на награду World Travel Awards, известную также как туристический Оскар, рассказал телеканал Imedi.

Соперниками аджарской столицы станут крупные города мира – Мельбурн, Осло, Женева, Пекин и другие. Церемония награждения пройдет уже завтра, 24 ноября в Португалии.

«На мероприятии выяснится, сможет ли Батуми завоевать новую награду после получения в прошлом году статуса всесезонного туристического направления Европы»

- Департамент туризма и курортов Аджарии

Батуми выигрывал премию World Travel Awards с 2019 года.

Напомним, что грузинский черноморский курорт принимал мероприятие в прошлом году. Тогда в город прибыли свыше 300 представителей туристической отрасли мира и СМИ.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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