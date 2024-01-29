Нокаут с разворота

Дагестанский боец UFC Муслим Салихов на турнире в Макао уже второй раз в своей карьере нокаутировал соперника мастерским ударом ноги с разворота – он одержал победу над соперником из Китая в первом раунде.

Меньше пяти минут, а именно столько длится стандартный бой UFC, понадобилось бойцу из Дагестана Муслиму Салихову, чтобы одержать убедительную победу над соперником из КНР Кэньаном Суном на турнире в Макао.

Поединок проходил в полусреднем весе и досрочно закончился уже в первом раунде. Салихов по прозвищу "Король кунг-фу" эффектным ударом ногой с разворота отправил своего соперника в нокаут, после чего рефери остановил бой, передает "АиФ-Дагестан".

Очередная победа стала для Салихова 21-й в смешанных единоборствах и второй, одержанной столь нестандартным ударом – ранее таким же ударом он победил португальского бойца Андре Фиальо.

В "копилке" 40-летнего спортсмена 26 боев, из которых он проиграл всего в пяти.