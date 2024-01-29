Вестник Кавказа

Нокаут с разворота

Нокаут с разворота
© Фото: скриншот видео UFC Eurasia
Дагестанский боец UFC Муслим Салихов на турнире в Макао уже второй раз в своей карьере нокаутировал соперника мастерским ударом ноги с разворота – он одержал победу над соперником из Китая в первом раунде.

Меньше пяти минут, а именно столько длится стандартный бой UFC, понадобилось бойцу из Дагестана Муслиму Салихову, чтобы одержать убедительную победу над соперником из КНР Кэньаном Суном на турнире в Макао.

Поединок проходил в полусреднем весе и досрочно закончился уже в первом раунде. Салихов по прозвищу "Король кунг-фу" эффектным ударом ногой с разворота отправил своего соперника в нокаут, после чего рефери остановил бой, передает "АиФ-Дагестан". 

Очередная победа стала для Салихова 21-й в смешанных единоборствах и второй, одержанной столь нестандартным ударом – ранее таким же ударом он победил португальского бойца Андре Фиальо. 

В "копилке" 40-летнего спортсмена 26 боев, из которых он проиграл всего в пяти.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Брат Хабиба Нурмагомедова выйдет в клетку в январе

Брат Хабиба Нурмагомедова выйдет в клетку в январе

Махачев сохранил лидерство в новом рейтинге UFC

Махачев сохранил лидерство в новом рейтинге UFC

Сборная Узбекистана стала лучшей на чемпионате мира по смешанным единоборствам

Сборная Узбекистана стала лучшей на чемпионате мира по смешанным единоборствам

Илия Топурия - грузинский матадор: победа в UFC и вызов Махачеву

Илия Топурия - грузинский матадор: победа в UFC и вызов Махачеву

Бой Махачева против Царукяна: первая встреча и реванш

Бой Махачева против Царукяна: первая встреча и реванш

Реванш Махачев-Царукян анонсировали в Дагестане

Реванш Махачев-Царукян анонсировали в Дагестане

Шара Буллет - пират из Дагестана: UFC и легендарный нокаут

Шара Буллет - пират из Дагестана: UFC и легендарный нокаут

Казахстанец улучшил свои позиции в UFC

Казахстанец улучшил свои позиции в UFC

Наследие Хабиба: кто такой Умар Нурмагомедов?

Наследие Хабиба: кто такой Умар Нурмагомедов?

Мераб Двалишвили отдаст миллион на благотворительность

Мераб Двалишвили отдаст миллион на благотворительность

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы