Вестник Кавказа

«Король кунг-фу» из Дагестана выступит на турнире UFC

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Двое бойцов из Дагестана, представляющих Россию, станут участниками турнира UFC в Лас-Вегасе. Муслим Салихов и Алиасхаб Хизриев разделят клетку со своими противниками.

Российские бойцы смешанных единоборств Муслим Салихов и Алиасхаб Хизриев проведут поединки на турнире UFC, который состоится 5 февраля в Лас-Вегасе.

Соперником дагестанского «короля кунг-фу» станет ямайский спортсмен Ренди Браун. Не знающий поражений Хизриев разделит октагон с бойцом из Узбекистана Махмудом Мурадовым.

Главным поединком вечера станет бой дагестанца, который выступает за Францию, Насрудина Имавова с представителем Грузии Романом Долидзе.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1580 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы