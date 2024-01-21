«Король кунг-фу» из Дагестана выступит на турнире UFC

Двое бойцов из Дагестана, представляющих Россию, станут участниками турнира UFC в Лас-Вегасе. Муслим Салихов и Алиасхаб Хизриев разделят клетку со своими противниками.
Российские бойцы смешанных единоборств Муслим Салихов и Алиасхаб Хизриев проведут поединки на турнире UFC, который состоится 5 февраля в Лас-Вегасе.
Соперником дагестанского «короля кунг-фу» станет ямайский спортсмен Ренди Браун. Не знающий поражений Хизриев разделит октагон с бойцом из Узбекистана Махмудом Мурадовым.
Главным поединком вечера станет бой дагестанца, который выступает за Францию, Насрудина Имавова с представителем Грузии Романом Долидзе.