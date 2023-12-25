Россиянин сохранил беспроигрышную серию в UFC

Мовсар Евлоев одержал победу над Арнольдом Алленом на турнире UFC. Для россиянина эта победа стала восьмой в промоушене. Его беспроигрышная серия сохраняется.

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев провел поединок на турнире UFC 297, который состоялся в канадском Торонто.

Спортсмен в полулегкой весовой категории единогласным решением судей одолел представителя Британии Арнольда Аллена.

Для Евлоева эта победа стала восьмой подряд в UFC и 18-й в бойцовской карьере. Он идет без поражений.

Британец потерпел третьей поражение в своей карьере. Он также выиграл 19 поединков.