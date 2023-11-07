Вестник Кавказа

Ислам Махачев назвал имя своего ближайшего соперника

боец смешанных единоборств Ислам Махачев
© Фото: сайт UFC
Ислам Махачев рассказал, с кем проведет ближайший поединок. Этот бой состоится в начале июня.

Боец смешанных единоборств Ислам Махачев проведет следующий бой против уроженца Соединенных Штатов Джастина Гэтжи. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

"8 июня подерусь с Гэтжи, в ноябре на Мэдисон-сквер-гарден – с победителем боя между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль-2025 – готов сразиться с кем угодно"

– Ислам Махачев

Напомним, предыдущий свой бой он провел в октябре 2023 года против австралийца Александра Волкановски. Победу в нем одержал российский боец.

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