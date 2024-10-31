Вестник Кавказа

Астраханский долгострой гребных видов спорта станет многофункциональным

Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Власти Астраханской области все же достроят центр гребных видов спорта к 2027 году, более того – он станет многофункциональным: помимо гребли, его посетители смогут заниматься в универсальном крытом спортзале.

Власти Астраханской области все же достроят центр гребных видов спорта в в селе Яксатово под Астраханью, который не могут сдать уже более 10 лет: он будет сдан в эксплуатацию в 2027 году, сообщила министр физической культуры и спорта региона Нина Ивашкина.

"На сегодняшний день реализация данного мероприятия как раз запланирована до конца 2026 года. Подрядчик активно приступил к своим работам, проводятся исследования всех тех конструкций, которые были ранее. Конечно, мы понимаем, что какие-то проектные решения устарели, требуют обновления. ...Нет никаких опасений по срывам этого срока"

- Нина Ивашкина

Что касается средств для строительства, то на эти цели новому подрядчику уже направлено более 2,1 млрд рублей, уже заключаются контракты с федерациями гребных видов спорта, чтобы его могли в будущем использовать и сборные российские команды.

Еще одна приятная новость для спортсменов – новый центр будет многофункциональным, в его состав войдет универсальный зал с большой игровой площадкой площадью в 800 кв м, на которой можно будет заниматься не только игровыми видами спорта, но и проводить другие тренировки и соревнования, вплоть до художественной гимнастики, - добавила Ивашкина.

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