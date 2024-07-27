Заброшенное общежитие Новочеркасска станет флагманским отелем

В Новочеркасске может вскоре появиться современный флагманский городской отель или новый многофункциональный центр – в него преобразится заброшенное общежитие городского института мелиорации.

В Новочеркасске Ростовской области общежитие мелиоративного института может быть перепрофилировано в лучший отель города, написала в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

"Уверена, что этот объект может стать флагманским отелем в Новочеркасске, ведь рядом много туристических достопримечательностей. А в городе пока нет больших современных отелей, хотя туристов с каждым годом становится все больше"

- Виктория Абрамченко

Новочеркасск – город для донских казаков знаковый, он считается казачьей столицей области, а еще в мае 2025 года ему исполнится 220 лет. Сейчас в нем приводят в порядок к юбилею Платовский проспект и Атаманский дворец.

После консультации с Росимуществом было решено не сносить, а капитально отремонтировать здание бывшего общежития мелиоративного института: далее его переоборудуют или в современный МФЦ, или в главный отель города.

Сегодня это большое старинное здание в центре Новочеркасска почти заброшено, но арендаторы намерены его отреставрировать оно уже готовится к процессу.