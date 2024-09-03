Забег в честь Дня города Кельбаджар пройдет в Баку

25 ноября Азербайджан будет праздновать День города Кельбаджар. В честь этого в Баку будет организовать забег, длина которого составит 30 км.

В столице Азербайджана состоится забег, посвященный Дню города Кельбаджар. Его организовал беговой клуб «Зафар».

Он начнется завтра, 24 ноября, в 09:00 по местному времени (08:00 мск). Старт организуют около фонтана «Семь красавиц» на Приморском бульваре. Второй точкой забега станет Baku Crystal Hall, после которого участники спортивного мероприятия развернутся и побегут обратно.

Общая длина забега составит 30 км.