Вестник Кавказа

Ультрасовременный жилой комплекс возводят в Кельбаджаре

Строитель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В жилой комплекс в Кяльбаджаре на первом этапе будет переселена 524 семьи. Здесь предусмотрены все условия для комфортного проживания.

В Кельбаджаре в настоящее время ведется строительство современного жилого комплекса, который станет новым домом для множества семей. Этот жилой комплекс состоит из 39 двухэтажных домов типа таунхаус, общая площадь которых составляет 19,5 га.

На первом этапе строительства жилого комплекса планируется переселить 201 семью, а по завершении всех работ здесь смогут обосноваться 524 семьи. Семьи получат новые современные дома с удобной планировкой, комфортной обстановкой и всеми необходимыми удобствами.

В рамках строительства комплекса предусмотрены все условия для комфортного проживания. На территории жилого комплекса будут организованы парк, зоны отдыха, автостоянки, велосипедные дорожки, детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, благодаря созданию социально-бытовых объектов, жители смогут пользоваться всеми необходимыми услугами прямо в пределах своего жилого комплекса.

 

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