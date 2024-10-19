Вестник Кавказа

Глава МИД Турции провел телефонный разговор с российским коллегой

Глава МИД Турции провел телефонный разговор с российским коллегой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня позвонил главе МИД России Сергею Лаврову – стороны уже второй раз в текущем месяце обсудили двухсторонние отношения и события в регионе.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, сообщил турецкий дипломатический источник.

"Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, министры обсудили двусторонние отношения стран и региональные проблемы"

- турецкий дипломат

Это уже второй в этом месяце разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран – прошлый разговор Фидана и Лаврова состоялся десять дней назад, 13 ноября – он также был посвящен региональной тематике.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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