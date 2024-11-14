Вестник Кавказа

Первую уличную сцену для детей отремонтируют в Кисловодске

Первую уличную сцену для детей отремонтируют в Кисловодске
© Фото: соцсети Евгения Моисеева
Работы по благоустройству начнутся на одной из детских площадок Кисловодска. В рамках этого городские власти отремонтируют первую в городе детскую уличную сцену, где будут проводиться различные мероприятия.

В Кисловодске планируют отремонтировать первую детскую уличную сцену. Работы пройдут в рамках благоустройства детской площадки на улице Цандера, передал руководитель города Евгений Моисеев.

Работы по благоустройству пройдут при поддержке главы Ставрополья Владимира Владимирова.

«Главное, что нам удастся сделать – это восстановить первую в городе уличную детскую сцену, где жители, как и раньше, под открытым небом смогут устраивать культурные мероприятия в уютной обстановке своего двора, организовывать регулярные показы фильмов, театральные представления и другие мероприятия»

- Евгений Моисеев

Он отметил, что проект будет способствовать созданию комфортных общественных пространств в жилых кварталах города.

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