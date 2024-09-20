Сочинская полиция приобрела 8 служебных автомобилей

Сотрудники правоохранительных органов Сочи получили 8 новых служебных автомобилей. Их распределили между участковыми и патрульными.
Полиция Сочи получила 8 новых служебных автомобилей, рассказали в городском УВД.
Участковым полицейским выделили 4 автомобиля марки "Нива Тревел". Сотрудникам патрульно-постовой службы достались 2 "УАЗа" и 2 автобуса.
В каждой выделенной единице транспорта есть современные средства связи и навигации, что будет способствовать увеличению безопасности как жителей Сочи, так и гостей города. Это позволит сотрудникам правоохранительных органов быстрее реагировать на происшествия.