Вестник Кавказа

Сочинская полиция приобрела 8 служебных автомобилей

Сочинская полиция приобрела 8 служебных автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники правоохранительных органов Сочи получили 8 новых служебных автомобилей. Их распределили между участковыми и патрульными.

Полиция Сочи получила 8 новых служебных автомобилей, рассказали в городском УВД.

Участковым полицейским выделили 4 автомобиля марки "Нива Тревел". Сотрудникам патрульно-постовой службы достались 2 "УАЗа" и 2 автобуса.

В каждой выделенной единице транспорта есть современные средства связи и навигации, что будет способствовать увеличению безопасности как жителей Сочи, так и гостей города. Это позволит сотрудникам правоохранительных органов быстрее реагировать на происшествия.

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