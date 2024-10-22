Вестник Кавказа

Зурабишвили обвинила "Грузинскую мечту" в гибридной войне против Грузии

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Грузинский президент Саломе Зурабишвили выступила с самым жестким заявлением из прозвучавших за прошедшие сутки по результатам парламентских выборов в стране. Она выразила уверенность в том, что все голосование было подделано властями, и анонсировала начало антиправительственных протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ожидаемо выступила с заявлением о фальсификации парламентских выборов, прошедших накануне. Назвав себя, неоднократную нарушительницу грузинской Конституции, последним независимым государственным институтом в стране, она объявила о краже абсолютно всех голосов избирателей и призвала граждан начать протесты в понедельник 28 октября.

Зурабишвили представила эти выборы как небывалую ситуацию, когда власть сфальсифицировала весь избирательный процесс от начала до конца с применением всего арсенала методов фальсификации. В том числе она обвинила правительство и правящую партию в злоупотреблении электронным голосованием для прикрытия подделки результатов выборов.

Из этого президент Грузии вывела, что правительство и "Грузинская мечта", отказавшиеся от губительных для страны антироссийских санкций и открытия "второго фронта", ведет против собственного народа гибридную войну. Она отказалась признавать легитимность парламентских выборов, несмотря на их признание европейскими наблюдателями.

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