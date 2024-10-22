Несколько драк произошло на выборах в Грузии

Минимум четыре драки случились на данный момент на выборах в Грузии – в Тбилиси и трех регионах страны. Кто именно их зачинщики – пока не установлено.

Выборы в парламент, которые проходят сейчас в Грузии, не обошлись без эксцессов: политические разногласия на нескольких участках перешли в массовую физическую расправу, сообщают СМИ.

Массовые драки случились в частности в двух районах Тбилиси – Глдани и Исани. Потасовки случились также в Зугдиди (Самегрело) и в селе Кизиладжло (Квемо Картли). Известно также, что во время последней драки кто-то распылил перцовый баллончик.

Исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе обвинил в происходящем оппозицию. Он заявил, что в Исани организованная группа из трех десятков человек совершает провокации в местах, где ведут съемку журналисты ТВ Пирвели, чтобы затем возложить ответственность за беспорядки на власти.

Со своей стороны президент страны Саломе Зурабишвили обратилась к полиции с призывов навести порядок на участках, избавить места для голосования от групп хулиганов, причем действовать оперативнее и активнее.

Чуть позже стало известно, что нападению неизвестных подвергся офис самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение": злоумышленники ворвались в помещение, где проходят брифинги, и начали драку, при этом использовались в том числе перцовые баллончики.