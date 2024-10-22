Сторонники "Грузинской мечты" устроили автопробег по Тбилиси

Жители Тбилиси, поддерживающие правящую партию "Грузинская мечта", проехались на автомобилях по улицам столицы Грузии, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа". Машины в колонне были украшены флагами Грузии и "Мечты".

Автомобильный пробег устроили сегодня сторонники правящей "Грузинской мечты" в Тбилиси, передает из грузинской столицы корреспондент "Вестника Кавказа".

Достаточно крупная колонна участников пробега проехала по улицам города.

В ее составе были автомобили, на каждом из которых было по два флага – Грузии и "Грузинской мечты".

Напомним, сегодня в Грузии проходят выборы в парламент. По данным опросов, проведенных непосредственно перед выборами, лидировала коалиция правящей партии ("Мечта" вместе с "Силой народа"). Однако по опросу лояльного властям телеканала "Имеди" она получит более 60% голосов, оппозиционные же Мтавари архи и Формула оценивали ее шансы как гораздо более скромные – порядка 34-35%.