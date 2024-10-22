ЦИК обработал почти 70% бюллетеней – "Мечта" побеждает

Центризбирком Грузии начал публиковать первые результаты подсчета голосов на выборах в парламент. На данный момент комиссии обработали почти 70% бюллетеней.

"Грузинской мечте" отдали голоса почти 53% избирателей, следует из первых данных ЦИК.

Комиссии обработали и подсчитали голоса в 68,69% бюллетеней. На этой стадии правящая "Мечта" получает 52,94% голосов.

Явка, по предварительным данным ЦИК, составляет почти 59%.

В самой "Мечте" только что заявили, что получат 90 из 150 мандатов.

Ранее стали известны результаты экзитполов. Как и с предвыборными опросами, результаты лояльного "Мечте" телеканала говорят о победе партии власти, оппозиционные телекомпании заявляют о победе оппозиции.