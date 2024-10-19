Премьер Венгрии срочно летит в Грузию

Председатель правительства страны-председателя Евросовета Виктор Орбан завтра прибудет в Тбилиси, чтобы первым провести переговоры с грузинскими властями после парламентских выборов. Официальный визит Орбана в Грузию продлится два дня.

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан намерен стать самым первым европейским и в целом иностранным политиком, который посетит Грузию после судьбоносных парламентских выборов. Выборы прошли накануне, а уже завтра Орбан прибудет Тбилиси.

Факт экстренного визита Виктора Орбана в Грузию подтвердил ТАСС его пресс-спикер Берталан Хаваши. Хаваши обратил внимание, что летит не только по собственной инициативе, но и по официальному приглашению председателя действующего правительства Грузии Ираклия Кобахидзе.

Пресс-спикер также отметил, что визит Орбана имеет официальный статус и рассчитан на два дня.

Визит Виктора Орбана имеет особое значение для Грузии, поскольку Венгрия в настоящее время председательствует в Евросовете. Венгерский премьер продемонстрирует, что "Грузинская мечта" и ее правительство имеют не только критиков, но и партнеров в Евросоюзе.

Напомним, что накануне Виктор Орбан стал первым, кто поздравил правящую партию с очередной победой на парламентских выборах.