Сочинские спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

Ровно сутки понадобились сочинским спасателям, чтобы найти и вывести из леса заблудившегося 60-летнего грибника, который недавно переехал жить в город-курорт из Красноярска и плохо ориентировавшегося в лесу.

Минувшая ночь выдалась не самой приятной для 60-летнего грибника, переехавшего жить в Сочи из Красноярска – провести ее мужчине пришлось в лесу, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Накануне утром мужчина отправился в лес на "тихую охоту" вместе с соседкой, но, увлекшись грибами, они разошлись в разные стороны и потеряли друг друга, причем мобильного телефона у мужчины не было. Неважно ориентируясь в незнакомом лесу, грибник заблудился - семья пыталась найти его, но безуспешно. Вечером родственники позвонили спасателям и сказали, что утром снова отправятся на поиски, передает "АиФ-Юг".

Спасатели решили взять дело в свои руки и сегодня в 8 утра выехали на поиски двумя группами. Уже через три часа они нашли кострище и личные вещи мужчины, а затем вышли и на его след.

Грибника накормили и напоили горячим чаем, после чего его вывели в поселок. Только ночью бывший красноярец понял коварность горных курортных дебрей – всю ночь он ходил по лесу кругами, рассказал потом мужчина.