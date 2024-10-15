Грибник заблудился и был найден в Сочи

Увлекшись сбором грибов в Лазаревском районе Сочи, молодой человек потерял обратный путь в город. На помощь пришли сотрудники МЧС и благополучно вывели его из леса.

Грибник заблудился в лесу в Лазаревском районе Сочи поздним вечером, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Со слов 20-летнего собирателя грибов, он начал искать обратный путь в сумерках. Блуждая, молодой человек набрел на ущелье с водопадами. Спуск с него был слишком рискованным, поэтому грибник решил обратиться в чрезвычайную службу. Он позвонил спасателям и передал свои координаты.

Сочинца нашли недалеко от горы Джималты и сопроводили в город. Помощь медиков ему не потребовалась.