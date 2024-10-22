Вестник Кавказа

Ставрополье накроет мокрый снег завтра

Ставрополье накроет мокрый снег завтра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода придет на Ставрополье завтра: столбик термометра будет показывать не больше +11 градусов, на улице будет дождь и ветер. В одном из районов и вовсе выпадет мокрый снег.

Погода на Ставрополье 26 октября будет мокрой и прохладной. В отельных частях края ожидаются дожди и облачность, а ночью пройдут дожди, рассказали синоптики гидрометцентра региона.

Они предупредили, что в Предгорном районе, возможно, пойдет мокрый снег.

Температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, а днем поднимется до +11. Порывы ветра составят 11 м/с, ночью – 18 м/с.

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