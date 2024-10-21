Вестник Кавказа

Бразильскому футболисту "Зенита" вручили паспорт России

Дуглас Сантос
© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Зенит“
Бразилец Дуглас Сантос больше не будет считаться легионером. Сегодня стало известно, что игрок, защищающий цвета "Зенита" на протяжении 5 лет, стал обладателем паспорта РФ.

Защитник петербуржского "Зенита" обзавелся российским паспортом. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ.

"Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт‑Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт"

– Ирина Волк

Напомним, Сантос перебрался в петербуржский клуб в летнее трансферное окно в 2019 году. Текущее соглашение защитника с действующим чемпионом России истекает через 2,5 года.

После 12 туров "Зенит" с 29 очками располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет первенство "Краснодар", в активе которого 30 очков.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1005 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сборная Россия по футболу проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре

Сборная Россия по футболу проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре

В &quot;Карабахе&quot; оценили игру команды в 3-м туре Лиги Европы

В "Карабахе" оценили игру команды в 3-м туре Лиги Европы

&quot;Карабах&quot; уступил &quot;Аяксу&quot; в Лиге Европы

"Карабах" уступил "Аяксу" в Лиге Европы

На болельщиков &quot;Манчестер Юнайтед&quot; совершено нападение в Стамбуле

На болельщиков "Манчестер Юнайтед" совершено нападение в Стамбуле

Сборная России сохранила 34 место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 34 место в рейтинге ФИФА

Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

&quot;Ахмат&quot; проиграл ЦСКА в Кубке России по футболу

"Ахмат" проиграл ЦСКА в Кубке России по футболу

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; уступило &quot;Спартаку&quot; в Кубке России по футболу

Махачкалинское "Динамо" уступило "Спартаку" в Кубке России по футболу

Ставропольские &quot;Динамо&quot; уступило в родных стенах краснодарскому клубу

Ставропольские "Динамо" уступило в родных стенах краснодарскому клубу

РФС проведет переговоры о товарищеской игре с Китаем

РФС проведет переговоры о товарищеской игре с Китаем

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы