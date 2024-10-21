Бразильскому футболисту "Зенита" вручили паспорт России

Бразилец Дуглас Сантос больше не будет считаться легионером. Сегодня стало известно, что игрок, защищающий цвета "Зенита" на протяжении 5 лет, стал обладателем паспорта РФ.

Защитник петербуржского "Зенита" обзавелся российским паспортом. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ.

"Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт‑Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт"

– Ирина Волк

Напомним, Сантос перебрался в петербуржский клуб в летнее трансферное окно в 2019 году. Текущее соглашение защитника с действующим чемпионом России истекает через 2,5 года.

После 12 туров "Зенит" с 29 очками располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет первенство "Краснодар", в активе которого 30 очков.