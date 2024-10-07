Москва может принять Дни Баку

Дни Баку могут провести в Москве. Решение об этом будет принято после проведения в азербайджанской столице COP29 в ноябре.

В российской столице планируют провести Дни Баку, рассказал представитель Департамента международных связей Москвы Вячеслав Мануйлов.

Переговоры об этом пройдут в рамках предстоящей COP29. В них примет участие делегация московской мэрии.

В течение события будут идти выставки, концерты и другие культурные мероприятия, связанные с историей и культурой Баку.

Напомним, что даты проведения конференции COP29 – с 11 по 22 ноября 2024 года.