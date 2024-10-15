Москва и Баку строят отношения на принципах союзнического взаимодействия – посол

Отношения России и Азербайджана развиваются на базе принципов союзнического взаимодействия, заявил посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев.

Российско-азербайджанские отношения базируются на основе принципов союзнического взаимодействия, заявил новый посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в интервью телеканалу "Татарстан24".

"Отношения между нашими странами строятся на основе принципов союзнического взаимодействия, для которого характерны высокая интенсивность визитов и диалога на высшем, правительственном и парламентском уровнях, активное взаимодействие по самому широкому спектру двустороннего сотрудничества"

– Мустафаев

Дипломат обратил внимание на увеличение товарооборота – в 2023 году он составил $4,4 млрд, за первые девять месяцев текущего года – $3,5 млрд, что на 12% больше, чем год назад.

Посол напомнил об успешной реализации инвестиционных и совместных проектах, в первую очередь в сборке автомобилей, фармацевтике и пищепроме.

"Транспортно-транзитная сфера является важнейшим направлением сотрудничества между нашим странами, растет объем авто- и железнодорожных грузоперевозок, в том числе и по МТК Север-Юг"

– Мустафаев

Говоря о туризме, дипломат указал на активную реализацию Дорожной карты по развитию туризма между Азербайджаном и Россией на 2024-26 годы. Он уточнил, что в прошлом году 625 тыс россиян побывали в Азербайджане, что на 40% больше, чем год назад. За период с января по август 2024 года турпоток увеличился еще на 18% (500 тыс человек).

"Россия является основным авианаправлением для азербайджанской авиакомпании"

– Мустафаев

Дипломат подчеркнул, что с января по сентябрь в различные города России было выполнено почти 5,9 тыс рейсов – этот показатель на 13% превышает уровень прошлого года.

"Аналогичные тенденции развиваются в сферах науки и образования, культуры и спорта, здравоохранения и молодежного сотрудничества, и мне приятно отметить, что многоплановое сотрудничество Азербайджана с субъектами РФ, в том числе и Татарстаном, является важнейшим элементом этих позитивных тенденций и азербайджано-российского стратегического сотрудничества в целом"

– Мустафаев