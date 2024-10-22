Вестник Кавказа

Новая жизнь в Грузии начнется в конце ноября

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии ожидают, что новый парламент, которому предстоит назначить правительство республики, начнет работу в середине или конце декабря – в зависимости от того, как быстро Центризбирком оформит документы по итогам парламентских выборов и будет ли президент Саломе Зурабишвили создавать препятствия депутатам.

Первая сессия грузинского парламента XI созыва, которая отправит в отставку нынешнее правительство и тем самым запустит новый цикл государственной жизни республики, состоится во второй-третьей декаде ноября – об этом сегодня рассказал действующий глава законодательной ветви власти в Грузии Шалва Папуашвили, комментируя итоги состоявшихся накануне парламентских выборов.

Папуашвили пояснил, что начало работы нового парламента зависит от сроков завершения оформления документов в Центризбиркоме по итогам выборов, которые могут растянуться на следующие две-три недели.

"Проводятся определенные процедуры в Центральной избирательной комиссии, подходит к концу подсчет, а также другие процессы, связанные с жалобами. В середине ноября будет итоговый протокол ЦИК, после чего, согласно Конституции, парламент в течение 10 дней соберется на первое заседание"

– Шалва Папуашвили

Действующий премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее сегодня выразил опасение, что президент Саломе Зурабишвили может попытаться помешать началу работы парламента XI созыва, поскольку именно она подписывает документ о первой сессии. Однако, подчеркнул политик, ей удастся лишь ненадолго отложить запуск нового цикла Грузинской Республики.

"По законодательству, для проведения первого заседания установлен 10-дневный срок. На десятый день парламент соберется сам, и состоится заседание. Здесь у президента нет ресурсов для саботажа, даже если она грубо нарушит Конституцию Грузии"

– Ираклий Кобахидзе

Таким образом, новый парламент начнет работу самое позднее через месяц, на последней неделе ноября. Как ожидается, на его заседаниях не будут участвовать оппозиционные партии, как и после выборов 2020 года, когда "Единое национальное движение" долгое время не признавало результаты выборов и вместо работы в парламенте проводило регулярные акции протеста.

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