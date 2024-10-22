Кобахидзе: оппозиция пытается оправдать свой провал на выборах

Реакция грузинской оппозиции на официальные итоги парламентских выборов в стране – не что иное, как жалкие попытки оправдать себя перед избирателями, и ее демарши никак не повлияют на его работу, заявил сегодня Ираклий Кобахидзе.

Отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов - это попытка оправдаться перед избирателями, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на брифинге сегодня.

"Неприемлема любая попытка противостоять конституционному строю, это безнадежная попытка политиков, чтобы как-то оправдать себя"

- Ираклий Кобахидзе

Вне зависимости от того, откажутся ли от своих мандатов представители оппозиционных партий в парламенте страны, он начнет свою работу в обычном режиме в соответствии с требованиями Конституции страны, отметил грузинский премьер.

"По законодательству для проведения первого заседания установлен 10-дневный срок. На десятый день парламент соберется сам и состоится заседание. Здесь у президента нет ресурсов для саботажа, даже если она грубо нарушит Конституцию Грузии. У президента лишь формальная компетенция"

- Ираклий Кобахидзе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может в очередной раз попытаться грубо нарушить Конституцию, но не сможет заблокировать первое заседание парламента, которое обеспечивают председатель и бюро парламента, пояснил грузинский премьер.

Также Кобахидзе выразил надежду, что Грузии удастся в начале 2025 года начать перезагрузку отношений с США и ЕС, которое должно входить и в интересы Запада.

"Безусловно, мы недовольны отношениями и не раз сообщали о важности их перезагрузки… надеемся, что этот процесс начнется с первых месяцев следующего года"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, спустя несколько часов после завершения голосования три оппозиционных объединения, набравшие более 5% на выборах, заявили, что не признают результатов голосования, объявленных ЦИК Грузии. Оппозиционные партии отказались признавать результаты парламентских выборов в Грузии. Сначала заявления опубликовали занявшие второе и третье места "Коалиция за перемены" и "Единство – Национальное движение", чуть позже к ним присоединилась "Сильная Грузия", которая также проходит в парламент, а сегодня об отказе признавать данные ЦИК по парламентским выборам в стране заявил лидер четвертой оппозиционной партии, проходящей в парламент - "За Грузию" - Георгий Гахария.

Оппозиционеры обвинили правящую партию в конституционном перевороте и захвате власти, заявили, что откажутся от мандатов, а также анонсировали акции бессрочного протеста, которые пообещали начать проводить уже с сегодняшнего дня.