Вестник Кавказа

Ингушская Сунжа принимает юбилейный кинофестиваль "Золотая Башня"

Ингушская Сунжа принимает юбилейный кинофестиваль "Золотая Башня"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в городе Сунжа в Ингушетии стартовал юбилейный, десятый по счету Международный кинофестиваль "Золотая Башня", свои фильмы на котором покажут кинематографисты из восьми стран.

В ингушской Сунже сегодня, 25 октября, был дан старт X Международному кинофестивалю "Золотая Башня", посвященному 100-летию государственности Ингушетии, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В этом году фестиваль собрал 87 кинолент, включая 52 документальных фильма, 15 игровых и 20 короткометражных фильмов"

- Махмуд-Али Калиматов

География участников фестиваля обширна – помимо картин авторов из более чем 20 городов России, в фестивале примут работы режиссеров из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также из Индии, Китая и Италии.

Также в рамках кинофестиваля в районах и городах Ингушетии пройдет ретроспектива фильмов с участием ингушских режиссеров и актеров.

Фестиваль продлится до 29 октября, в этот день пройдет церемония награждения его лауреатов и победителей.

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