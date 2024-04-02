Вестник Кавказа

Джаббаров примет участие в министериале ОТГ в Турции

Джаббаров примет участие в министериале ОТГ в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэкономики Азербайджана станет участником заседания министров ОТГ. Само мероприятие пройдет в Турции.

Глава министерства экономики Азербайджана Микаил Джаббаров станет участком первого заседания министров науки, технологий, промышленности и инноваций ОТГ.

На своей странице в соцсети Х он отметил, что на мероприятии планируется оценить новые возможности для укрепления совместной деятельности.

Стоит добавить, что заседание руководителей ведомств стран Организации тюркских государств пройдет в Турции.

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