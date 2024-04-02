Джаббаров примет участие в министериале ОТГ в Турции

Глава Минэкономики Азербайджана станет участником заседания министров ОТГ. Само мероприятие пройдет в Турции.
Глава министерства экономики Азербайджана Микаил Джаббаров станет участком первого заседания министров науки, технологий, промышленности и инноваций ОТГ.
На своей странице в соцсети Х он отметил, что на мероприятии планируется оценить новые возможности для укрепления совместной деятельности.
Стоит добавить, что заседание руководителей ведомств стран Организации тюркских государств пройдет в Турции.