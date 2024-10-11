Германия предложила Азербайджану газовый контакт

Вице-канцлер Германии и главы Минэнерго и Минэкономики Азербайджана провели переговоры в Баку на полях COP29. Роберт Хабек, Парвиз Шахбазов и Микаил Джаббаров обсудили в том числе экспорт азербайджанского газа.

Баку и Берлин обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая экспорт газа и деятельность в сфере возобновляемых источников энергии.

Встреча вице-канцлера Германии, министра экономики и борьбы с изменением климата Роберта Хабека с азербайджанскими министрами энергетики Парвизом Шахбазовым и экономики Микаилом Джаббаровым состоялась в Баку, в рамках COP29. О ней глава Минэнерго АР рассказал на своей странице в соцсети.

"Мы провели продуктивные дискуссии с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком по вопросам экспорта природного газа, сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии и на предмет участия в этом немецких компаний"

– Парвиз Шахбазов

Министр уточнил, что участники встречи обсудили потенциал для сотрудничества. В том числе они поговорили об использовании значительного ветрового потенциала Каспия, производстве "зеленого" водорода и его экспорте в Европу, развитии инфраструктуры для коридора "зеленой" энергии.

Как Баку и Берлин могут торговать газом?

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что газовые контракты между Азербайджаном и Германией – вопрос отдаленной перспективы, так что сейчас речь идет лишь о предварительных контактах по этой теме.

"Из Азербайджана в Германию на сегодняшний день невозможно поставить природный газ, так как между государствами нет соответствующей инфраструктуры. Единственное, что реально в обозримой перспективе – это прокачка газа до Италии, где он будет преобразован в электроэнергию и по единой энергосистеме Евросоюза передан в Германию", - прежде всего сказал он.

"Такая схема возможна при посредничестве итальянской компании Uniper, которая является одним из закупщиков азербайджанского газа. В Италии у Uniper есть электростанция, которая импортируемый природный газ с "Шахдениза" сразу же переводит в электричество. Германия могла бы купить сколько-то миллиардов кубометров газа у Азербайджана и договориться с Uniper о его переработке в энергию. Как-то по-другому Германии получить азербайджанский газ на сегодняшний день нереально. И на завтрашний день тоже", - пояснил Ильхам Шабан.

Экономист обратил внимание, что для сделки с Германией у Азербайджана есть свободные объемы экспортного газа. "Нужно заключить коммерческое соглашение. В проекте "Апшерон-2" есть 5 млрд кубометров газа, ожидающих своего покупателя, так что товар у Азербайджана имеется. Также требуется решить вопросы доставки. Кстати, необязательно поставить газ для переработки в электричество именно в Италию – можно прокачать его и в Болгарию, и в Грецию, если там будут свободные мощности для энергогенерации", - указал он.

"Конечно, не исключен в долгосрочной перспективе и вариант строительства недостающей трубопроводной инфраструктуры. Нет соединения между Болгарией и австрийским газораспределительным хабом в Баумгартене – и если до Австрии довести трубопровод из Болгарии, тогда через Баумгартен Германия сможет закачивать азербайджанский газ. Но это, конечно, не задача Азербайджана, она лежит на плечах европейских покупателей азербайджанского газа", - заключил Ильхам Шабан.