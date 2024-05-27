Узбекистан откроет в Ханкенди текстильное предприятие

В Ханкенди в Азербайджане начнут производить текстиль. Предприятие будет открыто инвестором из Узбекистана.

В городе Ханкенди в Карабахском экономическом районе Азербайджана планируется открыть узбекское предприятие по производству текстиля, об этом на бизнес-форуме в Ташкенте рассказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ближайшее время ожидается открытие текстильного производства в городе Ханкенди. Этот инвестиционный проект реализуется узбекской компанией"

– министр

Экономики Азербайджана и Узбекистана сегодня активно развиваются, а у бизнесменов имеется взаимный интерес к инвестиционной деятельности. В Азербайджане сегодня функционирует порядка 70 узбекских компаний, в Узбекистане азербайджанскими предпринимателями открыто 174 иностранных и 62 совместных с коллегами из Узбекистана предприятия.