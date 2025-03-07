"Азербайджанские авиалинии" снова будут летать в Самарканд

AZAL возобновляет полеты из Баку в Самарканд. Все билеты доступны на портале авиакомпании. Вылеты самолетов в Узбекистан назначены на вторник и субботу.
"Азербайджанские авиалинии" снова запустили рейсы из Баку в узбекистанский город Самарканд, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика Азербайджана.
Полеты из азербайджанской столицы в Самарканд будут возобновлены в начале апреля. Билеты на рейсы доступны на портале азербайджанской авиакомпании.
Подчеркивается, что самолеты будут вылетать из Баку по вторникам и субботам. Рейсы в обратном направлении будут совершаться по средам и воскресеньям.